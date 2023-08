Terzo Polo | il sondaggista Noto | “Centro di Renzi? Può ambire al 6% se rinuncia a fare il leader”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – Il gruppo intitolato a il ‘’ in vista delle elezioni Europee, pensato da Matteodopo l’addio a Carlo Calenda per “rosicchiare” un pezzo di elettorato al Pd e a Fi, potrebbead “un 2,5% in default, ad un 1,5% dal Pd ed altrettanto da Forza Italia, per posizionarsi nell’area popolare europea, che è quella che conta adesso e non in quella a cui si riferisce Macron (Renew Europe – ndr)”. Così all’Adnkronos ilpolitico Antonioche avverte: “è tuttavia destinato a restare tra il 2 e il 3 per cento se non definisce il contenuto e non crea una classe dirigente di cui essere il co-attore. Purtroppo nei suoi confronti c’è un forte pregiudizio degli italiani verso i quali ha perso appeal, pur dicendo spesso cose giuste. ...