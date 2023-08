Terrore in centro | l’auto impazzita piomba sui tavolini del bar | “Urla e gente che fuggiva” Ci sono feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Momenti di paura a Caltagirone, in provincia di Catania, quando un’auto èta su alcune persone sedute nei tavoli di un locale in piazza Municipio. Come riportano i quotidiani locali il bilancio è di almeno settee alcuni, purtroppo, sembra siano in gravi condizioni. Come scrive il Quotidiano della Sicilia, secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe travolto diversi passanti e clienti di un bar. L’impatto tramobile, una Mini Cooper, e idel locale in piazza Municipio è stato devastante e almeno sette personerimaste ferite. Alcunestate ricoverate in gravi condizioni ma non si sa ancora se siano in pericolo di vita o meno. are che, una Mini Cooper, stesse ...