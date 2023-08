Tentato omicidio ad Atripalda | 31enne finito in manette

(Di sabato 19 agosto 2023)ad: Arrestatoche avrebbe colpito con un coltello un 47enne durante una lite I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto undi, ritenuto responsabile di. Nella tarda serata di ieri, nei pressi del parco delle Acacie di, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, l’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, avrebbe colpito con un coltello, in varie parti del corpo, un 47enne di Avellino. Quest’ultimo, soccorso da personale medico del 118, è ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino. Il tempestivo intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile e della Stazione di Avellino ha consentito l’arresto in flagranza di reato ...

Atripalda . I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 31enne di Atripalda, ritenuto responsabile di. Nella tarda serata di ieri, nei pressi del parco delle Acacie di Atripalda, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, l'uomo, in preda ai fumi dell'alcool, avrebbe colpito ...Su due casi, Letby è stata giudicata non colpevole, mentre per ildi altri cinque bimbi la giuria non è riuscita a prendere una decisione. I genitori dell'infermiera hanno assistito ...Letby è stata giudicata colpevole di aver ucciso 7 neonati edi assassinarne altri sei, al ... Letby è stata giudicata colpevole su tutte e sette le accuse di; per i tentati omicidi, è ...

60enne arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato il vicino, non sopportava i suoi cani Virgilio Notizie

Vigevano, la 71enne è ricoverata al San Matteo di Pavia con una prognosi di 45 giorni. Resta in carcere il 42enne che soffre di problemi psichici ...Completamente ubriaco ha inferto diverse coltellate ad un uomo di 47 anni dopo un diverbio per futili motivi. L'uomo, 31 anni di Atripalda, in provincia di Avellino, è stato arrestato per tentato omic ...