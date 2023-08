Tennis | Torneo Cincinnati Djokovic e Zverev in semifinale

Il serbo piega lo statunitense Fritz, il tedesco batte il francese Mannarino. ROMA - Novak Djokovic è approdato alle semifinali del "Western & Southern Open", settimoAtp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.600.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta ...Il programma e gli orari di gioco delcombined di Cincinnati 2023 per la giornata di sabato 19 agosto. Tempo di semifinali in Ohio e c'è da divertirsi. A livello femminile due incontri molto interessanti tra Swiatek - Gauff e ...AtpContinua il duello a distanza tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz per la vetta del ranking. ... Al serbo resta un'unica possibilità: vincere ile, appunto, sperare che il diretto rivale ...

Il serbo piega lo statunitense Fritz, il tedesco batte il francese Mannarino.ROMA (ITALPRESS) - Novak Djokovic è approdato alle semifinali del "Western & Southern Open", settimo torneo Atp Masters ...Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday A Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3 è arrivato alla finale.