Tassare le banche italiane? Perché questa non è un' eresia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) «L'esercito del mondo delleè in manovra», apprendo dal quotidiano La Stampa. E non faccio fatica a crederlo: «L'obiettivo è cambiare la tassa sugli extraprofitti degli istituti di credito. Quando? Il prima possibile (...) Al lavoro ci sono alcuni tra i più noti professionisti legali del settore». Insomma il mondo del credito è parecchio infastidito dalla mossa di Giorgia Meloni immediatamente sposata da Salvini; è come se palazzo Chigi avesse violato uno spazio sacro, senza un accordo preventivo. E ora quel mondo solitamente avvezzo ai velluti prepara la guerra tra lobbismo, pareri e azioni legali che surfano tra «i punti grigi» del decreto e le violazioni di legge e pure della Costituzione. Un po' come stanno facendo pure le compagnie aeree low cost: tutti da mamma von der Leyen. È bello sapere che il mondo bancario sia così attento alle ragioni del diritto e ...