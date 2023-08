Tassa su extraprofitti banche | la Bce si mette di traverso Cosa succede?

(Di sabato 19 agosto 2023) La Banca Centrale Europea si prepara a contestare l’ipotesi di imporre unasuglidelle. Un’idea nata dalla Premier Giorgia Meloni per racimolare risorse necessarie ad implementare le misure della Legge di bilancio, ma che non darà un gran gettito, calcolato in un miliardo o poco più. Ma per quale motivo la BCE si è messa di? Vedi qui anche le critiche mosse da Moody’s. La lettera La BCE, stando al Corriere della sera, starebbe per inviare una lettera al governo italiano entro “un paio di settimane”, all’incirca all’inizio di settembre, in cui critica l’imposta che graverà sugli istituti bancari italiani. La BCE, in primis, contesta il fatto che la nuovaè stata annunciata senza informare preventivamente la Banca d’Italia e la BCE, come previsto dalle regole ...

Garavaglia si dice 'convinto che la tassa sugli extraprofitti sia assolutamente opportuna' e che 'il Parlamento la modificherà solo il giusto, per renderla solo un pò più sostenibile per il sistema

ROMA (ITALPRESS) – "Vedremo, ma il parere della Bce non è vincolante". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Massimo ...La Banca centrale europea ha confermato che nei prossimi giorni invierà al governo italiano un parere non vincolante sulla nuova tassa imposta a carico delle banche