(Di sabato 19 agosto 2023) Il primo assaggio dell'esibizione delleprevista per domani pomeriggio aldi Cagliari è stato un successo. Nonostante le limitazioni per il transito e al parcheggio delle auto, ...

Il primo assaggio dell'esibizione delle Frecce Tricolori prevista per domani pomeriggio al Poetto di Cagliari è stato un successo. Nonostante le limitazioni per il transito e al parcheggio delle auto, ...I tre anni con i giallorossi sono caratterizzati daaneddoti, tra i quali il passaggio in prima squadra di Francesco Totti. Nel 1996 retrocedeCagliari in B e l'anno successivo vive una ...Parole che sembrano rivolte aiche, nella sua stessa area politica, non hanno gradito l''epurazione' di Vannacci: 'Voglio rassicurare tutti i miei critici, soprattutto quelli 'di destra': io ...

Tanti col naso all'insù per prove Frecce Tricolori al Poetto Agenzia ANSA

Il primo assaggio dell'esibizione delle Frecce Tricolori prevista per domani pomeriggio al Poetto di Cagliari è stato un successo. (ANSA) ...La conduttrice di «Estate in diretta» due giorni fa ha avuto una piccola congestione prima di andare in onda. »Era il compleanno di uno degli autori, ho esagerato un po’ col cibo» ...