Taiwan denuncia "l'incursione di 42 aerei da guerra cinesi nella nostra zona"

"Il lancio di un'esercitazione militare con un tale pretesto non solo non aiuta la pace e la stabilità dello Stretto di, ma evidenzia anche la mentalità militarista (della Cina, ndr ) e ...le esercitazioni militari di Pechino che avvengono in coincidenza con il viaggio del vice presidente dell'isola, William Lai Ching - te, per il Paraguay. A, il ministero della ...Secondo il ministero, uno degli aeromobili rilevati, un elicottero anti - sottomarino, è entrato nella zona di identificazione di difesa aerea di. Per monitorare l'attività dei mezzi militari ...

Taiwan denuncia l'incursione di 42 aerei da guerra dall'inizio delle esercitazioni cinesi RaiNews

Il governo di Taiwan afferma di aver rilevato 42 incursioni di aerei da guerra cinesi nella sua zona di difesa aerea da quando Pechino ha annunciato il lancio ..."Misure irrazionali e provocatorie, invieremo forze adeguate a rispondere", ha dichiarato il ministero della Difesa di Taipei ...