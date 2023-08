Poi ha avvertito che invierà forze adeguate per rispondere a questa provocazione 'al fine di difendere la libertà, la democrazia e la sovranità di'. La, dal canto suo, ha spiegato che ..."La situazione a...", il pizzino cinese dei russi: verso una nuova guerra Proprio le tribolazioni del segmento abitativo dellasono state argomento di analisi del think tank Usa. 'La ......sia in patria che in Asia e le esercitazioni militari attorno all'isola dipreoccupino i partner di Washington nella regione, Biden ha sottolineato che il vertice non riguardava la. ...

Taiwan, nuova esercitazione militare della Cina attorno all'isola | "Incursione di 42 aerei e 8 navi da guerra" TGCOM

“Il lancio di un’esercitazione militare con un tale pretesto non solo non aiuta la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan, ma evidenzia anche la mentalità militarista (della Cina, ndr) e conferma ...Poi ha avvertito che invierà forze adeguate per rispondere a questa provocazione "al fine di difendere la libertà, la democrazia e la sovranità di Taiwan". La Cina, dal canto suo, ha spiegato che tali ...