Taiwan | Cina avvia esercitazioni militari | “Monito contro gli indipendentisti”

(Di sabato 19 agosto 2023) La replica di Taipei: "Lenon aiutano la pace" L’esercito cinese hatoattorno ainviando pattuglie aeree e marittime dopo che i leader di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno concluso un vertice storico a Camp David volto a rafforzare le loro alleanze. “Le pattuglie e lehanno lo scopo di condurre il coordinamento di navi e aeroplanied esercitare la loro capacità di prendere illlo degli spazi aerei e marittimi”, ha affermato Shi Yi, portavoce dell’Eastern Theatre Command, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Xinhua. Durante le, ha spiegato Shi, saranno messe alla prova le “capacità di combattere in condizioni di contrasto reali” ...

Taiwan, nuova esercitazione militare della Cina attorno all'isola | "Incursione di 42 aerei e 8 navi da guerra" TGCOM

Per Pechino le esercitazioni militari servono come monito alla collusione degli indipendentisti di Taiwan con elementi stranieri e le loro provocazioni. Taiwan: "Invieremo forze adeguate in risposta a ...Un “serio avvertimento” a Taiwan, alle sue ambizioni separatiste e ai suoi alleati occidentali. La Cina lancia esercitazioni militari attorno all’isola ribelle, una risposta rabbiosa alle ultime ...