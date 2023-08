Szafnauer-Renault | guerra senza fine | “Non sanno come si vince in F1”

(Di sabato 19 agosto 2023) La separazione è stata certamente traumatica e le scorie sono difficilmente smaltibili nel breve periodo. L’idillio d’amorenon ha prodotto un matrimonio felice, con la scuderia Alpine che ha deciso per l’allontanamento del massimo dirigente del box blu-rosa. Dopo il licenziamento in tronco, il professionista si è ritrovato fuori dal Circus della Formula 1 e, oggi, non perde occasione per sottolinearei vertici francesi siano stati affrettati e poco competenti nella decisione presa., parole al vetriolo dell’ex team principal “Credo che i vertici della, l’amministratore delegato Luca De Meo,tutti in F1, vogliano il successo immediato e purtroppo non è così che funziona in F1 – ha detto l’ex team principal ai ...

La motivazione:avevano "tempistiche diverse" per quanto riguarda il piano quinquennale di Alpine di lottare per vittorie e titoli mondiali. De Meo: "Alpine deve diventare un ...... a metà campionato, la casa francese ha licenziato il Team Principal Otmar, il Direttore ... in cui periodo in cui la squadra era ancora nota con il nome di: Cyril Abiteboul . L'......Scuderia è uno dei candidati più credibili per rilevare il posto lasciato libero da Otmar... Proprio per questo Luca de Meo - amministratore delegato- sarebbe fortemente interessato ...

Szafnauer: "Renault Vogliono vincere subito ma in F.1 non funziona così" Autosprint.it

Szafnauer aveva lasciato il team Aston Martin ... Devo dire che la interferenza del gruppo Renault nella squadra Alpine è stata notevole, troppa, con vari reparti della squadra che non riferivano a me ...Parole al veleno da parte dell'ormai ex Team Principal Alpine, che punta il dito contro la mancanza di pazienza da parte della casa madre ...