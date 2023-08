Sviluppo | il Sud cresce 4 volte più di Francia e Germania assieme

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 agosto 2023) Sebbene nel 2023 il Mezzogiorno sia destinato a rimanere la ripartizione geografica che in Italia registrerà l’aumento del Pil più contenuto (+ 1 per cento circa rispetto al +1,1 nel Centro e al +1,2 per cento circa nel Nord), lo stesso, comunque, supererà quello della(+0,8 per cento) e, in particolar modo, della(-0,3 per cento) che ormai è in piena recessione tecnica. Se calcoliamo la media semplice del tasso di crescita di Parigi e Berlino, il risultato si attesta al +0,25 per cento1; ciò implica che anche il nostro Sudrà quattropiù dimesse. Ancorchè questo confronto sia un semplice caso di scuola, possiamo comunque affermare con soddisfazione che ci troviamo di fronte alla rivincita degli “ultimi”. ...