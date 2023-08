(Di sabato 19 agosto 2023) Il primo ministro Ulfha parlato di "davostra" in una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyry in visita in Svezia oggi su invito dello ...

...in una diretta trasmessa dal governo. "Sul piano della politica estera nessun obiettivo è più importante per il mio governo che il sostegno alla difesa dell'Ucraina" ha detto, ...19 ago 12:53 Zelensky in Svezia: "Concooperazione in materia di difesa" 'Stiamo avviando i negoziati con il primo ministro, Ulf. La massima priorità è la cooperazione ..."Stiamo avviando i negoziati con il primo ministro. L'agenda è ampia, ma la massima priorità è la cooperazione in materia di difesa, in particolare i potenti CV - 90 svedesi", ...

Svedese Kristersson a Zelensky: enorme sacrificio da parte Ucraina Agenzia askanews

Il premier parlava in inglese in una diretta trasmessa dal governo svedese. "Sul piano della politica estera nessun obiettivo è più importante per il mio ...Ed è proprio Kristersson che ha invitato il presidente ucraino, scrive il governo svedese in un comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei Ministri. “Zelensky visiterà la Svezia il 19 agosto ...