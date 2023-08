Supplenze GaE GPS e GI scuola primaria 2023 | quante ore di programmazione? Assegnazione posti di lingua

Terminata la presentazione delle domande il 31 luglio u.s., gli aspiranti alledae GPS ne attendono adesso gli esiti. Come viene assegnata la supplenza all'aspirante che partecipata per più classi di concorso e/o tipologie di posto Assegnazione incarichi L'...RINUNCE DAL SISTEMA INS (per nomine TD dae GPS " NO ruoli da GPS Sostegno) Ritiro della ... che le rinunce al ruolo producono effetti sanzionati specifici " in alcuni casi anche sulle" ...Una nota dell'Ufficio scolastico di Lucca fornisce indicazioni sul ritiro della domanda per ledae GPS nell'anno scolastico 2023 - 24 per i docenti che sono stati assunti in ruolo da, o assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis o, ancora, dalla prima fascia ...

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA GAE E GPS 2023: APPLICAZIONE DELLE RISERVE EX LEGGE 68 flp scuola foggia

Parola di dirigente scolastico, Paolo Bernardi, che afferma: "Le nomine per i supplenti annuali inizieranno ... fra posti comuni e sostegno, tratti dalle Gae (Graduatorie permanenti) e dalle ...Poiché dopo le operazioni di avvio dell’anno scolastico 23/24 Trasferimenti, passaggi di cattedra, passaggi di ruolo, immissioni in ruolo ordinarie e straordinarie ( call veloci) utilizzazioni e ...