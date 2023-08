(Di sabato 19 agosto 2023) Con avviso del 16la Regionecomunica le informazioni utili per il conferimento dellecon contratto di lavoro a tempo determinato personale ATA delleanno scolastico 2023/2024. L'articolo .

... in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), le preferenze (sino a 150) di sede (scuole, comuni e distretti)/classe di concorso - posto/tipologia di contratto (e/o ...Il vero problema risiede nell'assegnazione tardiva dei posti, spesso relegata allea settembre, legata alle procedure e alle tempistiche di assegnazione alle scuole e alle classi'. ..."La certezza - evidenzia Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil - è che il prossimo anno scolastico ci saranno oltre 200milaa cui si aggiungeranno le...

Supplenze annuali ATA scuole secondarie regionali Sicilia: disponibilità entro il 27 agosto Orizzonte Scuola

Si avvicina il rientro in classe per circa 7 milioni di studenti, al debutto le nuove figure del docente tutor e del docente orientatore ...Anche per il prossimo anno scolastico la scuola italiana dovrà fare i conti (e che conti) con un vero e proprio esercito di supplenti, spesso anche senza il necessario titolo di specializzazione. La ...