Sul cibo spendi il doppio a causa di questi 10 errori e sprechi che fai sempre | Dimezza la spesa

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 19 agosto 2023)che faiti rendono difficile arrivare a fine mese. Con i trucchi degli esperti risparmi tantissimo. Oggi le famiglie sono spesso in difficoltà economica. Prima ci ha pensato il Covid a ridurre sul lastrico tanti nuclei familiari e poi è arrivata la terribile spirale inflazionistica che rende difficoltoso anche fare laal supermercato ed in alcuni casi persino acquistare le medicine. Come se tutto questo non bastasse, oggi a far tremare gli italiani ci pensa la contestatissima Direttiva Case Green che da qui al 2030 imporrà spese per circa 50mila euro di ristrutturazione immobiliare obbligatoria ad ogni famiglia. Con queste idee eviti glidie risparmi tanti soldi – grantennistoscana.itI timori sono fortissimi ed ogni stratagemma per risparmiare ...