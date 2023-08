Stupro di gruppo a Palermo | il governatore Renato Schifani | La regione Sicilia si costituirà parte civile

La Regione Sicilia si costituirà parte civile nel procedimento penale in merito allodia Palermo . La notizia arriva direttamente dal presidente della Regione Renato Schifani il quale in un'intervista rilasciata a ' Tgcom24 ' ha detto che si tratta di una questione di "...Vengono alla luce ulteriori dettagli riguardo al caso didia Palermo, che ha portato all'arresto di sette ragazzi. In particolare, gli inquirenti hanno acquisito alcuni messaggi inviati dagli indagati dopo il terribile episodio di violenza. ...Il quadro sullodiavvenuto a Palermo la notte del 7 luglio assume contorni ancora più gravi, secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti, che dopo aver fermato i primi tre indagati ...

Stupro di gruppo a Palermo, le chat: "Mi sono schifato, eravamo cento cani sopra una gatta" | L'ombra del revenge porn TGCOM

“La misura è colma – prosegue l’esponente leghista -: lo stupro di gruppo consumato a Palermo e la terribile violenza inflitta alla ragazza non rappresentano un fatto isolato. Non basta manifestare ...Il settimo arrestato, al momento dell’episodio, era ancora minorenne e ha compiuto 18 anni meno di un mese fa. Tutti sono accusati di violenza sessuale di gruppo.