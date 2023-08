Stupro di gruppo a Palermo | i ragazzi arrestati volevano vendicarsi con la vittima per la denuncia | “Le do una testata nel naso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Stavano progettando un raid punitivo contro la ragazza di 19 anni che avevano violentato in, perché lei li avevati. È quanto emerge dalle indagini sulloavvenuto il 7 luglio scorso ache ha portato all’arresto di sette persone, tutte comprese tra i 18 e i 22 anni. Gli arresti sono avvenuti in due tranche, a distanza di qualche giorno l’una dall’altra. Nell’intervallo di tempo che ha separato le due operazioni dei carabinieri, quattro degli indagati rimasti ancora a piede libero, dopo aver saputo che tre membri del branco erano già stati portati in carcere, hanno pianificato didellache avevato la feroce violenza di. Il 3 agosto, i militari hanno intercettato le parole di Samuele La ...