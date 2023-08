Stupro a Palermo | le frasi choc | «Eravamo troppi | mi sono schifato ma la carne è carne»

' Davanti a queste bestialità imperdonabili il carcere pesante non basta. Chi si macchia di un orrore del genere non deve mai più essere messo nelle condizioni di ripetersi. La Lega ha ripresentato la .... Fa profondamente male, provoca un dolore fisico che culmina nella nausea leggere le frasi che si sono ..."Castrazione chimica per stupratori e pedofili: firma anche tu.: la Lega Sicilia lancia una raccolta firme". Inizia così la petizione lanciata sui social da Annalisa Tardino, eurodeputata e coordinatrice regionale in Sicilia. "La misura è colma - ...

Stupro di gruppo a Palermo, le chat: "Mi sono schifato, eravamo cento cani sopra una gatta" | L'ombra del revenge porn TGCOM

A Palermo, sette ragazzi hanno stuprano una ragazza. Nelle chat di gruppo, scrivevano: «Eravamo troppi, mi sono schifato. Ma la carne è carne». Secondo il ragionamento di Jacopo Coghe, quei ragazzi me ...«C’è Angelo dietro quel che è accaduto», ripete ai carabinieri. E lo stupro, ne è certo, era premeditato. Accuse che avrebbero più di un fondamento, secondo gli investigatori. Angelo conosceva da ...