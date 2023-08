Strage Bologna | Bonaccini | ' c' è una verità giudiziaria malgrado De Angelis dica contrario'

(Di sabato 19 agosto 2023) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "La scelta del sindaco Lepore in concerto con la famiglia di dere uno spazio del museo di Ustica ad Andrea Purgatori, è una scelta giusta e non c'era spazio migliore. Era un giornalista straordinario che ha permesso di riaprire una pagina fondamentale perché, a differenza delladi, nonostante quello che ha detto Dequalche giorno fa, non c'è ancora una". Lo dice Stefano, presidente dell'Emilia Romagna e del Partito democratico, a In Onda su La7. "L'Emilia Romagna è una delle regioni che ha pagato di più la pagina dello stragismo", conclude

... nelle strategie di depistaggio ", ha commentato Paci riferendosi agli incarichi " extra - ordinem e perciò illegittimi conferiti dal Procuratore Sisti diai vertici all'epoca dellae ...Su questo la destra italiana dovrebbe dire parole più chiare, mi riferisco anche al dibattito degli ultimi giorni proprio sullaalla Stazione di. Nessun problema ad un confronto, senza ...Su questo la destra italiana dovrebbe dire parole più chiare, mi riferisco anche al dibattito degli ultimi giorni proprio sullaalla Stazione di. Nessun problema ad un confronto, senza ...

Inchiesta sui silenzi di De Angelis: quella guerra tra fascisti dopo la strage di Bologna Strisciarossa

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "La scelta del sindaco Lepore in concerto con la famiglia di dedicare uno spazio del museo di Ustica ad Andrea Purgatori, è una scelta giusta e non c'era spazio migliore. E ...“Un gesto squallido e vigliacco che offende la storia e i valori di una città come Carrara e di una Regione come la Toscana. Qui non c'è e non ci sarà mai ...