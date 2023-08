STATS – Werder-Bayern 0-4 | buona la priima | Kane segna e libera spazi | Sané ne approfitta

(Di sabato 19 agosto 2023) Tutti i numeri e le statistiche della prima giornata di Bundesliga traBrema eMonaco. I dettagli Ilstrapazzato nella finale di Supercoppa si è prontamente rimesso a nuovo e nella serata di inaugurazione della Bundesliga ha confermato di essere favoritissimo per il titolo strapazzando ila Brema. Più del 4-0 finale, con la metà dei gol maturati nel finale, ci sono numeri che colpiscono, anche se va detto che pure l’anno scorso la presentazione era stata un 6-1 sull’Eintracht Francoforte, come dire che vincere di goleada non fa quasi più notizia. Ieri sera la squadra di Tuchel è andata in gol dopo appena 4 minuti, ha concluso 25 volte in direzione della porta difesa da Pavlenka, ha registrato il quintuplo degli attacchi pericolosi dei padroni di casa. E si è presentato in campo con la ...

Kane and his team-mates are still adapting to each other but the signs are very positive after his league debut ...England captain Harry Kane scored and set up a goal on his Bundesliga debut as champions Bayern Munich recorded a thumping win at Werder Bremen. He had earlier assisted the first of Leroy Sane's two ...