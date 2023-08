Sport in tv oggi sabato 19 agosto | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 19 agosto 2023)face.it vi offre il palinsesto ed ildi tutto loin tv della giornata di19. Si parte con i Mondiali di atletica a Budapest e la 20km di marcia al via alle 8:50 con gli occhi puntati su Massimo Stano. Poi le qualificazioni del lungo con Larissa Iapichino e del peso con Weir-Fabbri. Dalle 19.43 le batterie dei 100 con Jacobs e Ceccarelli. Grande attesa anche per le qualifiche e la sprint del Gp d’Austria di MotoGP. Senza dimenticare in serata Italia-Bulgaria agli Europei di volley. L’Italrugby invece sfida nel test match la Romania. Poi il grande tennis di Cincinnati e il calcio con la Serie A e i vari campionati esteri in onda tra Sky e Dazn.Face.

... LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI SEGUI LA DIRETTA STREAMING E TV - La 20km maschile di marcia dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su SkySummer, SkyArena, ...Il circuito si sposta adesso a Cincinnati, da seguire in diretta su Skyfino a domenica 20. Ecco il ranking aggiornato 1) CARLOS ALCARAZ - 9395 punti 2) NOVAK DJOKOVIC - 8795 punti 3) DANIIL ...

Sport in tv oggi (sabato 19 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Ferragosto Nerazzurro al “Cetilar” Ferragosto sul campo da gioco per il Pisa Sporting Club che sta proseguendo la preparazione in questa ultima settimana senza impegni ufficiali. La squadra nerazzurra ...Prima giornata di campionato con 4 anticipi, in campo i campioni d'Italia, l'Inter e poi anche Empoli-Verona e Genoa-Salernitana ...