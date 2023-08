Spiagge col trucco | il sindaco sardo sbugiarda il sito greco “Questa non è Corfù ma Cala Mariolu”

(Di sabato 19 agosto 2023) La spiaggia di, perla del litorale di Baunei in Ogliastra, premiato quest’anno come mare più bello d’Italia, spacciata perin Grecia. Il ‘furto’ di immagine è stato commesso dalHellenic Word che vanta oltre 600mila follower e il post ha raccolto 67mila like. Il caso non è passato inosservato: ildel centro costiero ogliastrino Stefano Monni, come anticipato dai quotidiani sardi, dopo aver scritto un post sul profilo Facebook dell’amministrazione comunale e una lettera al profilo Instagram del, adesso valuta di rivolgersi a un avvocato. I costanti “furti” di immagini della costa baunese, il cui mare quest’anno è stato premiato come il più bello d’Italia, continuano ad andare avanti da diversi decenni. Le varie amministrazioni ...

