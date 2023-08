Sparta Rotterdam vs Feyenoord – probabili formazioni

(Di sabato 19 agosto 2023) Loaffronta ilall’Het Kasteel nella prima partita casalinga della stagione di Eredivisie domenica 20 agosto pomeriggio. In quello che sarà sicuramente un derby dimolto combattuto, i padroni di casa cercano di ottenere due vittorie su due nella campagna 2023-24, mentre gli ospiti sperano di ottenere la loro prima vittoria in classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLoha esordito con una vittoria nella prima giornata di campionato, chiudendo con un 2-1 in casa del ...

Una botta ma ho recuperato e col Pisa ci sarò" , ha detto Harroui cresciuto calcisticamente nell'Eredivisie. Rivela che ha scelto Frosinone perché ha sentito la grande fiducia ...

Non è un titolo onorifico ufficiale, ma quest’anno Rotterdam può ancora definirsi la capitale del calcio dei Paesi Bassi. Non solo perché il Feyenoord è campione di Eredivisie, ma anche Sparta ed ...Nel secondo turno di Eredivisie è già in programma un derby: Sparta-Feyenoord. Questa domenica, le due rivali di Rotterdam si incontreranno all'Het Kasteel. Gli Spartans hanno vinto al primo turno, me ...