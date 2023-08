Spalletti nuovo ct della nazionale di calcio

... tecnico e giocatori ma, forse, una percentuale in più bisogna attribuirla a. Rudi Garcia ... Al posto deltecnico della nazionale è arrivato Rudi Garcia che torna in Serie A dopo l'...E' fatta, Lucianoe' ilcommissario tecnico della nazionale di calcio. L'accordo definitivo tra l'allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gravina, e' stato raggiunto. 19 agosto 2023Lo ha detto all'Adnkronos Dino Zoff, l'ex portiere campione del mondo ed ex ct azzurro, che promuove la nomina di Lucianoct della Nazionale dopo le dimissioni di Mancini. Una ...

NAPOLI - Dopo l'ufficialità, spunta, nel Presepe di Ferrigno a San Gregorio Armeno, la statuetta di Luciano Spalletti con la tuta da commissario tecnico della Nazionale italiana, con tanto di cartello ...C'è chi sta attaccando l'allenatore che ha conquistato il terzo scudetto. Colui il quale ha gran parte del merito per aver ottenuto questa vittoria. Un tecnico che da campione d'Italia - con tatuaggio ...