Spalletti guadagnerà 3 | 2 milioni | più gli eventuali introiti dagli sponsor di Mancini Repubblica

(Di sabato 19 agosto 2023)ct della Nazionale, ecco cosa scrive. L’accordo è stato raggiunto ieri, anche se l’incarico scatterà solo dal 1° settembre per la nota vicenda della penale chiesta dal presidente del Napoli De Laurentiis, che contesta al’interruzione dell’anno sabbatico concordato. La causa davanti al giudice del lavoro è uno spauracchio giuridico tutto da valutare, però la penale è a scalare e appunto da settembre scenderà a 2.7di euro. Il commissario tecnico ne3.2 netti l’anno fino al 2026, più glidel predecessore, ma non è questione di denaro, ha ribadito a Gravina: la Nazionale è il massimo e la suddetta identificazione con la maglia azzurra è naturale per chi di ...

Il collega Gianluca Di Marzio, ha rilasciato alcunedichiarazioni riguardanti Lucianoneo ct della Nazionale Italiana: "come allenatore della Nazionalemeno di quanto guadagnava sulla panchina del Napoli. In azzurro il suo ingaggio era di circa 3.2 mln di euro a stagione, mentre come ct...Saranno contenziosi che riguarderanno il Napoli di De Laurentiis e Luciano". Il contratto partirà dal 1° settembre.intorno ai tre milioni. "Meno che a Napoli", aggiunge Di ...All.:. Sampdoria (3 - 4 - 2 - 1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, ... Chi tra l'Hellas farà un punto in più dell'altra,l'ultimo posto utile a salvarsi. In ...