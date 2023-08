Spalletti | gli avvocati puntano a contestare la penale | considerano illegittima la clausola Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023)ct della Nazionale. Ne scrive lache ricorda la questione accordo con De Laurentiis. I tempi della “querelle” con ADL potrebbero essere lunghi. Non è escluso che di un eventuale contenzioso in un’aula di tribunale si finisca di parlare fra mesi. Molto è stato già fatto, a cominciare dalla richiesta di vari pareri legali, il più importante quello dello studio milanese “Gattai e Minoli Partners” che punta ala, considerando non legittima unache in pratica vieta “in toto” di lavorare. Mancano solo alcuni dettagli, in particolare la questione dellaimposta da De Laurentiis che non può impedire ala firma di un nuovo contratto, ma prevede il pagamento di una cifra a scalare che, a settembre, sarà 2,5 milioni. ...