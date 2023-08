Spalletti ct Italia finisce nel presepio di Napoli | nella statuina indicati i 3 500 000 euro della clausola

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Lucianoè entrato definitivamente nel cuore dei napoletani. Ci mancherebbe, direbbero in molti, sicuramente avendo ragione. Ora che l’ex tecnico delè diventato il Commissario Tecniconostra Nazionale, l’amore non sembra essere tramontato, anzi. Per lui pronto l’inserimento in uno dei simbolinapoletanità: il Presepe lo attende. Infatti, è stata realizzata ladel nuovo CT dal maestro Ferrigno nel suo laboratorio di San Gregorio Armeno, la via dei presepi.viene ritratto mentre stringe un gagliardetto con la scritta “3.500.000”, ovvero la somma per la rescissione anticipata del vincolo con la squadra di Aurelio De Laurentiis, pure lui raffigurato in una statuetta lì vicino. SportFace.