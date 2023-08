Spalletti ct dell'Italia senza scontro tra Napoli e Figc | è la vittoria di Gravina

Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959,ha terninato la carriera di calciatore nel 1993 e ha cominciato il percorso di allenatore sulla panchina'Empoli, guidandola fino ......della Juventus ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo'... NUOVO CT - 'Faccio un grosso in bocca al lupo ain Nazionale'.La Juventus impegnata sul campo'Udinese all'esordio in campionato: le dichiarazioni della vigilia in conferenza stampa di ... Afaccio un grosso in bocca al lupo, lo ha meritato dopo la ...

Spalletti nuovo ct dell'Italia, è ufficiale: c'è l'accordo con la Figc Tuttosport

Il maestro napoletano Genny Di Virgilio ha riprodotto la situazione che ha portato l'ex allenatore del Napoli sulla panchina della Nazionale ...Su Totti, poi, al netto delle frizioni dell’ultimo periodo: «Date la palla a lui, è come metterla in banca». Spalletti si prende sul serio senza dimenticare però da dove arriva. «Ero scarso, poi mi ...