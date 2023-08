Spagna Women vs Inghilterra Women – probabili formazioni

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo un mese di azione avvincente, i vincitori della Coppa del Mondo femminile 2023 saranno decisi domenica 20 agosto quando lafemminile affronterà l’femminile nella finale di Sydney. Lacerca di vincere il suo primo trofeo importante, mentre entrambe le nazioni sperano di vincere la Coppa del Mondo femminile per la prima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 12 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLaha ...

Finale Mondiale di calcio femminile 2023: Spagna - Inghilterra ... Olympics

Nella seconda semifinale della FIFA Women’s World Cup 2023, l’Inghilterra ha battuto l’Australia per 3-1 centrando la prima finale della sua storia in cui affronterà la Spagna il 20 agosto all’Accor S ...Martedì, invece, la Spagna si era qualificata alla finale battendo la Svezia 2-1 segnando il gol decisivo negli ultimi minuti di partita. Per la Nazionale spagnola sarà la prima finale di un grande ...