Spagna | la principessa | erede al trono | indossa la divisa

(Di sabato 19 agosto 2023) su Tg. La7.it - E' Leonor di Borbone, la figlia di re Felipe e della regina Letizia; da l'altro ieri cadetta, ha giàto per la prima volta, contrariamente all'immaginario ...

Le prime foto La Real Casa ha già fornito le prime immagini delladelle Asturie - destinata al trono di- in abiti dell'Esercito. leonor_in_divisa_2.jpg Borbón Ortiz, si legge ...Ladelle Asturie ed erede al trono diLeonor, ha iniziato la sua formazione militare. All'arrivo all'Accademia Militare Generale a Saragozza, accompagnata dai genitori, Felipe VI e ...Come impone la regola militare, infatti, anche ladidovrà assicurarsi di avere sempre una chioma pulita, ordinata e ben curata . Sfoglia la gallery Leonor di, gli hair look ...

Spagna, primo giorno di militare per la principessa Leonor: “Sono entusiasta, ma un po’ emozionata” la Repubblica

Il principe William e la principessa Charlotte hanno voluto augurare buona fortuna alla Nazionale inglese femminile che domani, domenica 20 agosto, si giocherà la finale del Mondiale contro la Spagna.Leonor di Borbone, 17 anni, futura regina di Spagna, la primogenita di re Felipe VI e di Letizia Ortez, al suo primo giorno di accademia militare. La foto della principessa in mimetica appare sui prof ...