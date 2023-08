Sousa | ' la Roma è forte | può vincere lo scudetto'

Così Paulo, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la. "Giocheremo in uno stadio bellissimo con un ambiente straordinario - dice ancora ...Le parole di Paulo, tecnico della Salernitana, sugli obiettivi stagionali della squadra campana. I dettagli Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di- Salernitana. PAROLE - "I tifosi cantavano 'Portaci in Europa', ma a me piace essere realista ancor prima di essere ambizioso. Da quando ...Commenta per primo Alla vigilia della prima giornata di campionato in casa della, l'allenatore della Salernitana Pauloha parlato in conferenza stampa analizzando anche la situazione legata a Boulaye Dia : 'Ha una settimana in più di lavoro e può partire titolare, ma so ...

Salernitana, Sousa: “La Roma con un colpo in avanti può puntare allo scudetto” ForzaRoma.info

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Salernitana. PAROLE – «I tifosi cantavano “Portaci in Europa”, ma a me piace essere realista ancor prima di… Leggi ..."Domani affrontiamo una squadra molto forte che se riesce a prendere un attaccante di grande livello ha tutto il potenziale per poter vincere il campionato". (ANSA) ...