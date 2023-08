(Di sabato 19 agosto 2023). Il popolare cagnolino del fumetto celebre in tutto il mondo ha un corrispettivo in carne ed ossa. Il suo nome èed è un cucciolo femmina che somiglia all’amico a quattro zampe di Charlie Brown. Bianca con le orecchie nere e il muso allungato, identico al personaggio creato dal fumettista statunitense Charles M. Schlulz, è seguitissima sui social dove vanta follower da tutto il mondo.apparescatti del suo profilo social sempre circondata da gadget del celebre personaggio che dorme sul tetto della sua cuccia. Il fumetto originale disi è chiuso nel 2000 con la morte del suo creatore americano Charles M. Schulz, ma ...

Snoopy esiste davvero: si chiama Bayley e vive negli Stati Uniti

