SmackDown 18 08 2023 You Still Got It Edge

(Di sabato 19 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di. Siamo a Toronto, Ontario Canada casa die infatti questa è una puntata molto importante dato che celebra i 25 anni di carriera della Rated R Superstar e lo farà alla grande in un match inedito contro il suo grande amico Sheamus. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. GRAYSON WALLER EFFECT: Si parte subito con il Grayson Waller Effect e Waller non ci mette molto ad introdurre i suoi ospiti Santos Escobar e il nuovo United States Champion Rey Mysterio. L’Aussie Arrogant prima parte con gli elogi e poi abilmente trasforma il tutto a suo favore cercando di seminare qualche seme della discordia fra Rey e Santos dicendo che Rey ha rubato l’occasione di Escobar perché è questo che fanno le leggende. I membri del LWO non ci cascano e soprattutto Escobar si ...

Il beniamino del pubblico ha come previsto lottato nel main event dello show tenutosi nella sua terra natale, in una puntata celebrativa della sua carriera.Nobody knows for sure what the future holds in store for Edge, but this post-match promo (which didn't air on SmackDown) suggested he isn't done quite yet.