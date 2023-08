Sinergie - Le italiane dorigine straniera FOTO GALLERY

(Di sabato 19 agosto 2023) Com'è noto, la recente Fiat Topolino è una vettura nata attingendo da un quadriciclo del ramo ex PSA di Stellantis, la Citroën Ami presentata nel 2020. Non proprio un rebadging in senso stretto ben distinto è lo stile delle due microcar ma nemmeno la solita condivisione di piattaforme e motorizzazioni, di cui è ormai ricco il mercato dell'auto. Diverse, del resto, sono ledi origine, nate partendo da modelli sviluppati all'estero e già noti al mercato: tra semplici rebadging e veicoli ben distinti da quelli di partenza, abbiamo raccolto una serie di esempi didi provenienza esotica, anche del secolo scorso.

... dove le aziendehanno forti relazioni d'affari, per avere una porta d'accesso in quella ... l'idea è di provare a trovare un bersaglio che possa garantire, essere in linea con il ...Un'acquisizione dovrebbe portare, essere in linea con il nostro modello di business ed ... dove le aziendehanno forti relazioni d'affari, per avere una porta d'accesso in quella ...Un'acquisizione dovrebbe portare, essere in linea con il nostro modello di business ed ... dove le aziendehanno forti relazioni d'affari, per avere una porta d'accesso in quella ...

CGIE / NARDELLI (ARGENTINA): TROVARE SINERGIE PER ... 9 colonne

Diverse, del resto, sono le italiane di origine straniera, nate partendo da modelli sviluppati all'estero e già noti al mercato: tra semplici rebadging e veicoli ben distinti da quelli di partenza, ...