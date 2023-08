Sindaco Pozzallo | “Inaccettabili lamentele colleghi del Nord”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – "Ai sindaci delche si lamentano per la distribuzione dei migranti dico solo che l'Italia è una e deve essere solidale. Quando, nel passato, tutto il carico era dei comuni siciliani, specie quelli di frontiera, noi abbiamo sopportato questo tipo di situazione. I problemi dell'immigrazione non si risolvono con la guerra tra poveri. Nonostante i numeri siano elevati non possono mettere in crisi un paese come il nostro. Insomma, a essere sincero, mi sembrano atteggiamenti demagogici". Così, in una intervista all'Adnkronos, ildi(Ragusa), Roberto Ammatuna, che si trova a gestire l'hotspot del suo comune ma anche quelli di altri centri vicini, commenta la rivolta dei sindaci del, dalla Lombardia al Veneto fino all’Emilia contro l'afflusso dei migranti. Nei ...