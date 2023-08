Silvia Toffanin | la rivelazione su Silvio Berlusconi lascia senza parole | svelato un lato intimo dell’imprenditore

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 19 agosto 2023) Il ricordo diè sempre vivo nella mente diche qualche tempo fa ha riveun suonascosto. L’estate sta per finire e una nuova stagione televisiva appare ormai alle porte, occhi puntati sulla novità già annunciate da parte di Mediaset. L’azienda ha dato il via ad alcune storiche modifiche dopo la scomparsa dell’ex presidentee il pubblico di tutta Italia non vede l’ora di vedere come cambieranno le programmazioni dell’emittente televisiva milanese. Tanti personaggi sono stati messi in stand by e altri sono invece stati confermati saldamente al timone, tra questi non manca il profilo di. La confessione di...