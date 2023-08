Sileoni | «Siamo pronti alla sfida digitale nelle banche»

(Di sabato 19 agosto 2023) Gli istituti italiani vivono la nuova, grande trasformazione. Apple, Amazon e Googleno i big del credito nel comparto Fintech. Ma il leader del principale sindacato del credito, Lando Maria, guarda al futuro con realismo: «L’intelligenza artificiale è uno strumento per migliorare i servizi e il mare in tempesta su cui navigare e non travolgerà la categoria». Ovvero 280 mila lavoratori. Che aspettano il rinnovo del contratto nazionale. Lo hanno appena rieletto, per il quarto mandato (record per l’organizzazione), con il 98,2 per cento delle preferenze. Un plebiscito bulgaro arrivato a 20 anni esatti dal suo ingresso nella segreteria nazionale della Fabi. Lando Maria, che qualcuno, vista la fede giallorossa, ha recentemente ribattezzato «il Mourinho dei bancari», avrà anche il compito di traghettare la categoria ...

“SIAMO PRONTI ALLA SFIDA DIGITALE NELLE BANCHE” FABI

A dirlo è stato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervistato da Sabrina Manfroi al Tgr Piazza Affari in onda su RaiTre. “Fino ad ora la politica monetaria della Bce ha portato ...(Teleborsa) - Per quanto riguarda la tassa sugli extraprofitti varata la scorsa settimana, "spero che possa essere trovato un accordo tra le banche e il governo" .Lo ha detto il segretario generale de ...