Si tuffa per salvare il fratello minore | muore 20enne nel lago di Garda

(Di sabato 19 agosto 2023) Tragedia oggi pomeriggio aldidove una ragazza di 20 anni di Verona è morta dopo essersita dal pontile aper cercare diildi 14 anni che si trovava in difficoltà tra le onde. La giovane si chiamava Anna Lorenzi e viveva a Verona, nel quartIere di Borgo Nuovo. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori a circa sei metri di profondità a circa 30 metri dalla spiaggia.Inutili i soccorsi Secondo le prime ricostruzioni la ragazza si erata dal pontile di Corno, un quartiere del paese di, per portare in salvo il fratellino ma non è più riemersa. L'allarme è stato lanciato dai familiari. Sul luogo si sono portati i soccorritori, i vigili del fuoco, i carabinieri ed è arrivata l'idroambulanza di ...

Secondo quanto si è appreso la ragazza si sarebbe tuffata in acqua per aiutare il fratello oltre le boe della spiaggia di Corno, a Garda. La ragazza si è però inabissata nel lago. A dare l'allarme il ...

Tragedia oggi pomeriggio al lago di Garda dove una ragazza di 20 anni di Verona è morta dopo essersi tuffata dal pontile a Garda per cercare di salvare il fratello di 14 anni che si trovava in ...