Sfonda una porta di vetro dove abita la ex | nigeriano muore dissanguato

(Di sabato 19 agosto 2023) L'episodio a Voghera: completamente fuori controllo, il 36enne hato il portone d'ingresso per accedere all'edificio ma le ferite rite alle gambe sono state fatali

Tra i due non vi sarebbe statarelazione, ma solosemplice conoscenza che forse è stata fraintesa dal 36enne. La rabbia del nigeriano è esplosa quando ha saputo che la 23enne viveva con un ...Tra i due non vi sarebbe statarelazione, ma solosemplice conoscenza che forse è stata fraintesa dal 36enne. La rabbia del nigeriano è esplosa quando ha saputo che la 23enne viveva con un ...Secondo le prime informazioni degli investigatori, all'origine del gesto ci sarebbelite conragazza 23enne, originaria del Togo. Tra i due, scrive Ansa , non vi sarebbe statarelazione, ...

Sfonda portone e muore dissanguato, voleva vedere una ragazza Agenzia ANSA

L'episodio a Voghera: completamente fuori controllo, il 36enne ha sfondato il portone d'ingresso per accedere all'edificio ma le ferite riportate alle gambe sono state fatali ...Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe avuto un'accesa discussione al citofono con una ragazza di 23 anni, originaria del Togo, che abita nel condominio. Tra i due non vi sarebbe ...