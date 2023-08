Serie A | Sacchi | 'La Juve parte con 10 punti di vantaggio'

Noi sappiamo che inA tutte le squadre sono organizzatissime e le sfide dovranno essere ... CRITICHE DI- 'Me lo riportate voi, non ho letto e anche quest'anno cercheremo di far ricredere ...Tutte le squadre inA sono forti, quindi ogni partita può essere complicata. Sappiamo che ci ... Il tecnico nerazzurro ha poi concluso: ' Parole negative da parte diSe si parla male di ...Rivelazione dell'ultima stagione diA, nonché fresca cittadina italiana (è nata in Islanda da ... È una storia comune a tanti campioni: successe una cosa simile a Baggio a USA '94, chenon ...

Sacchi: "Serie A La Juventus ha un grande vantaggio, senza Coppe sono 10 punti in più" Tutto Juve

Inter-Monza, i precedenti della partita che si giocherà domani alle ore 20.45 per la prima giornata di Serie A 2023-2024.Le rose, il calendario, l'albo d'oro e i giovani da seguire. E l'ex campione si racconta. Non solo calcio anche i Mondiali di atletica ...