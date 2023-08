Serie A | prima giornata di campionato | programma e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Un nuovo anno calcistico è pronto per far impazzire milioni e milioni di tifosi sparsi per tutto il nostro Stivale. LadiA è in arrivo in questo weekend che segnerà l’inizio delle nuove ostilità sportive all’interno dei nostri confini. Tutti a caccia del Napoli campione d’Italia con l’obiettivo di sottrarre lo scettro ai campani. Queste prime battaglie si suddivideranno in una tre giorni davvero molto interessante: aprono la tornata i campioni in carica, di scena sul campo del Frosinone neopromosso e chiuderà il Milan, di lunedì, sul campo del Bologna. In mezzo sfide complesse, ma abbordabili, per le altre big del nostroA,: ecco tutte le info per il primo weekend diSabato 19 ...