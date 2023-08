Serie A | Capello svela le favorite per lo scudetto

(Di sabato 19 agosto 2023) Le parole di Fabiosulla griglia di partenza per la prossima edizione dellaA. Tutti i dettagli Fabioha parlato a Sport Week delle griglie di partenza per il campionato diA che inizierà oggi. L’ex allenatore ha fatto il suo pronostico sulla lottache potrebbe vedere coinvolte varie squadre. LE PAROLE – «Una favorita? Tre: Inter, Juve e Napoli. Inter per la forza complessiva, il Napoli se tiene Osimhen, la Juve perchè ha solo l’impegno del campionato».

Capello fa le carte al campionato: "È uno scudetto per tre" La Gazzetta dello Sport

Intervistato da SportWeek, Fabio Capello ha parlato della stagione e delle sue favorite per la vittoria finale ..."Vedo Napoli, Inter e Juve davanti", dice l’ex allenatore che ha vinto tutto. "Il Milan lascia campo alle spalle, ma ha tanti giocatori forti nel dribbling. Reijnders è la novità che mi intriga di più ...