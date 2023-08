Sergio Giordani | La non gestione dei migranti porterà danni Il governo ascolti i sindaci

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 19 agosto 2023) Parla a Huffpost il sindaco di Padova, che ha aperto le palestre delle scuole ai richiedenti asilo: "Non si possono lasciare uomini, donne e bambini in strada. Se tutti facessero accoglienza diffusa... Con i no non si va lontano, servono fondi e confronto"