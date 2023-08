(Di sabato 19 agosto 2023) Un agosto difficile per le donne in Italia. Ai casi di violenza domestica e femminicidio si aggiunge il sessismo dei. In questi giorni sono state rese pubbliche le motivazioni first appeared on il manifesto.

Da anni ci sono in Italiache non tutelano le donne e non sembrano credere alla loro ... Il silenzio di chi assiste, senza intervenire, a un datore di lavoro che si concede battutecon ...Lo sanno gli odiatori che mi hanno insultato spesso con violenza verbale e frasinel ... Una polemica sanguinosa constabilite sui social. Una vicenda politica più che giudiziaria ...Da anni ci sono in Italiache non tutelano le donne e non sembrano credere alla loro ... Il silenzio di chi assiste, senza intervenire, a un datore di lavoro che si concede battutecon ...

«Sentenze sessiste, serve una rivoluzione culturale nei tribunali» Il Manifesto

Chiede di evitare gli stereotipi di genere nel linguaggio giuridico, perché le parole non sono solo parole e possono influenzare il giudizio ..."Ignobile", "inaccettabile", "scandalosa", "indegna della cultura giuridica di un paese civile". Piovono le proteste, in Toscana e non solo, sulla sentenza del gup di Firenze. "Siamo di fronte all’enn ...