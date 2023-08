Se fai colazione con questi 3 comunissimi alimenti metti a serio rischio la salute

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 19 agosto 2023) Fareè il gesto più normale e consueto per tutti, anche se le abitudini variano da persona a persona. Ma fai attenzione allaEsiste ampia letteratura sull’importanza della prima, e ci sono anche tante filosofie a riguardo: c’è chi mangia come se fosse un mini-pranzo e chi invece inizia la giornata con un semplice caffè. Alcuni si abbuffano di cornetti e brioche mentre altri preferiscono cibi più leggeri, come l’avena e la frutta. Farenon sarà più la stessa cosa dopo aver saputo a quali problemi dipossiamo andare incontro – Grantennistoscana.itSicuramente in Italia non possiamo affrontare gli impegni senza concedersi una tazzina di ottimo caffè espresso. Ovviamente stando attenti a non esagerare con lo zucchero o col numero di pause caffè durante il giorno. ...