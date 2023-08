Scuola | l' 11 settembre si torna a scuola - Il calendario Regione per Regione

Inizio scuola 2023/2024, il calendario di settembre regione per regione Sky Tg24

Manca sempre meno all'inizio della scuola. Le Regioni hanno definito i calendari: la campanella suonerà per la prima volta in Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta l'11 settembre, dando il via ...Questo settembre si punta al cambio di passo con cinque interventi ... del “4+2”, percorsi di quattro anni più due negli Its Academy. Rilancio della scuola-lavoro Il primo intervento delineato dal ...