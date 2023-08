Scuola | insegnanti italiani al 31esimo posto per stipendio medio

Leggi su quifinanza

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo il rinnovo lo scorso mese del contratto dellache ha portato ad un aumento del compenso del personale scolastico, lodei docenti in Italia è tornato ad essere al centro della conversazione. Se attualmente supera di poco i 24.000 euro, grazie alla recente riforma che prevede un aumento di 124 euro lordi mensili, il salario dovrebbe arrivare a sfiorare, in Italia, i 26.000 euro. Secondo l’Education Price Index – lo studio pubblicato dalla banca online N26 che analizza, tra le implicazioni finanziarie legate alla scelta universitaria, anche lolordo dei diversi professionisti in 50 Paesi nel mondo – i docenti, anche a seguito dell’aumento, continueranno però ad occupare solo la 31° posizione del ranking, superati da molti colleghi europei. (Una situazione ...