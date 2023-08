Scompare la funzione di blocco degli account | Musk annuncia l’ennesima modifica su X

(Di sabato 19 agosto 2023) Elonnon ha intenzione di fermarsi. Dopo aver cambiato il nome al suo Twitter, diventato X, intende rimuovere laper bloccare gliperché “non ha senso”. Gli utenti avranno comunque la possibilità di bloccare coloro che vogliono inviare messaggi diretti. Al momento gli utenti possono bloccare gliche vogliono e questo significa non vedere più i post. Glibloccati non possono inviare messaggi a chi li blocca e vedere i loro post. Dopo il cambio del logo e del nome del social,ha scatenato l’ira sul social, con molti utenti che criticanoe parlano di un “errore”.

Elon Musk intende rimuovere da X , l'ex Twitter, la funzione per bloccare gli account perché "non ha senso". Gli utenti avranno comunque la possibilità di bloccare coloro che vogliono inviare messaggi diretti. Al momento gli utenti possono bloccare gli

