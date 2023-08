Sassuolo | Carnevali | “Berardi non si muove più La Juventus aveva tempo fino al 17 agosto”

(Di sabato 19 agosto 2023) “Domeniconon sipiù”. Lo annuncia alla “Gazzetta dello Sport” Giovanni, amministratore delegato del, che svela: “Avevo detto a Giuntoli che il 17era l’ultimo giorno possibile per chiudere l’operazione, altrimenti non avrei potuto prendere il suo sostituto”, ha precisato. “C’era un principio di trattativa, la Juvemostrato interesse per il nostro giocatore e ilaperto alla cessione diuna decina di giorni fa, anche perché Domenicoespresso il suo gradimento all’operazione. Mancato accordo? No, la realtà è che non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale. Quando la Juve ci ha chiestoper la ...

Berardi non si muove dal. Parola di Giovanni, amministratore delegato neroverde, che alla Gazzetta dello Sport ha spiegato la situazione inerente all'esterno offensivo classe '94. ' C'era un principio di ...Giovanni, ad(LaPresse) - Calciomercato.itL'ad delha spiegato perché, a suo dire, l'affare con la Juventus non si farà: 'Non mi è arrivata nessuna offerta ufficiale dai ...L'amministratore delegato delGiovanniha deciso di togliere Domenico Berardi dal mercato e quindi la Juventus non potrà più provare a concludere l'operazione volta a portare l'attaccante a Torino. Il dirigente ...

Sassuolo, Carnevali: 'Berardi non parte più. Juve oltre la scadenza, ha infastidito l'atteggiamento' ilBianconero

L'ad: 'Alla Juve sapevano che il 17 era l'ultimo giorno per chiudere l'operazione'.ROMA (ITALPRESS) - 'Domenico Berardi non si muove più'. A ...Così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, chiarisce la situazione attorno a Domenico Berardi, ex obiettivo anche della Fiorentina, nell’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. E anche se ...